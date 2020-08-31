Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, Tolga Bayar ile yasak aşka mı yelken açtı? İlk açıklama geldi!

Sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, gönlünü evli bir iş adamına kaptırdı... Babasının izinden giderek şarkıcı olan Tayfur, iddialara göre iki ay önce takım elbise satan evli Tolga Bayar ile tanıştı. İyi anlaşan ikili, yasak aşka yelken açtı. Bugüne kadar İstanbul gecelerinde gizli saklı eğlenen çift, Takvim'e yakalandı.

Önceki gece sosyetenin uğrak semti Etiler'deki bir mekanda dostlarının doğum günü partisine katılan ikilinin oldukça samimi olduğu gözlendi. 32 yaşındaki Tuğçe Tayfur, yasak aşkıyla olan selfie'sini de sosyal medyada paylaşarak 'Pes' dedirtti... (Takvim)

İLK AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların ardından Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Tuğçe Tayfur, "O kadar sinirliyim ki... Ben geri zekalı mıyım da böyle bir şey olsa kendi hikayemde paylaşayım. Gittiğimiz mekanlarda karşılaştık pek çok arkadaşım gibi tek değiliz orada. Ben bir daha yan yana gelmem. Ben bir yere gidiyorum, arkadaşımı gördüğüm zaman ne yapabilirim?" sözleriyle iddiaları reddetti.

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Annesi sinema oyuncusu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur‘dur. İlköğretimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünde tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı. Ailesinden aldığı destek ile müzik hayatına başladı.

Babası gibi kariyerine müzikle devam eden Tuğçe Tayfur, 2010 yılı içerisinde arkadaşlarıyla kurduğu ‘Joker’ isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD‘de yaşadı. ABD’de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak‘la tanıştıktan sonra 2015 yılında Türkiye’de maksi single çıkarmaya karar verdi.Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single’da , ‘Kalp Dayanmaz’, ‘Köle Olup’, ‘Yok Olsam’ şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı. Ferdi Tayfur, maksi single’da yıllarca dillerden düşmeyen ‘Huzurum Kalmadı’ şarkısını kızı Tuğçe Tayfur ile birlikte okuyarak düet yaptı ve birde klip çekildi. İkilinin klibi uzun süre konuşuldu. Tuğçe Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra erdi. ABD‘de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak ile tanıştı ve 2012 yılında nikah masasına oturdu. Ancak bu evlilikte de yüzü gülmeyen Tuğçe Tayfur, 7 yıllık eşi Tanner Hüsamettin Gates’in (Taner Şafak) ile evliliğini geçtiğimiz yıl bitirdi.