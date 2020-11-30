Ferdi Tayfur'a yeğeni Aydoğan Tayfur'dan suçlama: 'Ben de özledim' şarkısını ben besteledim!

Aydoğan Tayfur, 'Ben de Özledim' şarkısının söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu savundu. Aydoğan Tayfur, amcasının "Bir aileye bir Ferdi Tayfur yeter" diyerek kendisinin önünü kestiğini ileri sürdü.

'HER ŞEYİ YAP, MÜZİKLE KARŞIMA ÇIKMA'

Uçankuş TV'nin canlı yayınında konuşan Tayfur ayrıca, amcasının kendisinin ilerlemesini istemediğini iddia etti. Tayfur, "'Amcam her şeyi yap, ama müzikle karşıma çıkma' dedi" ifadelerini kullandı.

'YETENEKLİ OLSA BİR BESTE YAPARDI'

Öte yandan Aydoğan Tayfur benzer iddiaları 3 yıl önce de ortaya atmıştı. Ferdi Tayfur ise ‘Ben de Özledim’ şarkısının kendisinin olduğunu iddia eden yeğeni Aydoğan Tayfur için, "Onu ben okuttum, üstünde emeğim çoktur. Nasıl çıkıp 'benim bestem' diyebilir? 'Ben de Özledim' bestesini 35 yıl önce tertemiz hislerimle yaptım. Meyve veren ağaç taşlanır gündemde olmak için böyle bir iddia çıkardı. Aydoğan'ın soyadı Tayfur değil, benim soyadımı kullanıyor. Üvey abimin oğlu kendisi. Sahnelerde Aydoğan Tayfur benim sesimi de taklit ediyor. Yetenekli olsa bir beste yapardı" demişti.