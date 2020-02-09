Ferat Üngür kimdir?
O Ses Türkiye'nin nefesler kesen finalinde şampiyon Ferhat Üngür oldu. Ferhat Üngür zorlu rakiplerini geride bırakarak O Ses Türkiye'nin 2019 birincisi oldu. Ferhat Üngür'ün kim, nereli olduğu izleyenler tarafından merak edildi. Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. Murat Boz'un takımında yer alan Ferhat Üngür şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı.
Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür ,lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı.
Karar aşamasına gelindiğinde, O Ses Türkiye'deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı. O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür'ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer'e benzetildi.