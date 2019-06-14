Ferah Zeydan kimdir kaç yaşında? İşte Sinan Akçıl'ın keşfettiği Ferah Zeydan'ın hayatı

"Ferah Zeydan kimdir kaç yaşında? Ferah Zeydan'ı kim keşfetti?" diye merak edilmeye başladı.Ferah Zeydan bugün Sinan Akçıl ile birlşikte Müge ve Gülşen'in Kanal D ekranlarındaki sunduğu 2.sayfa programına konuk oldu. Star TV'de X Factor Star Işığı yarışma programında Sinan Akçıl'ın keşfettiği Ferah Zeydan, söylediği şarkılar ve sempatik halleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. İkili daha sonra Seda Sayan'ın programına katılmıştı.

FERAH ZEYDAN KİMDİR?

Ferah Zeydan 20 Şubat 1994 yılında Mersin'de dünyaya geldi. 2 abisi bulunan Ferah Zeydan ailesinin en küçük bireyidir. Henüz ilkokulda güzel sesi o zaman ki müzik öğretmeni tarafından beğenilmişti. En büyük hayali o zamanlar bir gitar kursuna yazılmaktı. Ama ailesinin maddi durumu nedeniyle bu gerçekleşmedi.

Henüz ilkokulda güzel sesi o zaman ki müzik öğretmeni tarafından beğenilmişti. En büyük hayali o zamanlar bir gitar kursuna yazılmaktı. Ama ailesinin maddi durumu nedeniyle bu gerçekleşmedi.

Yıllar sonra okulundaki gitar kursuna yazılan Ferah Zeydan’a ailesi de o zaman en büyük isteği olan gitari süpriz olarak almıştı.Mersin’de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.

Daha sonra sokak müzisyenliği ile harçlığını kazanan Ferah Zeydan’ı zamanla tüm Mersin halkı tanıdı.Sonra Star TV ekranlarında X Faktör Star Işığı programa katılıp tüm ülke onu ve sesini tanındı.Şimdiler de Sinan Akçıl ile beraber yaptığı düet olan 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' şarkısıyla ününe ün kattı.