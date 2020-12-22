Fenomenler arası gerginlik! Enes Batur Danla Biliç'in aldığı ödülle dalga geçti

2020 yılı içerisinde dijital mecrada birçok platformda içerik üreten kişiler INFLOW Awards 20 ödüllerine laik görüldü. Halk oylamasıyla belirlenen En İyi YouYube Influencer’ı ödülünü Danla Bilic, En İyi Instagram Influencer’ı ödülünü Damla Altun, En İyi Twitch Influencer’ı ödülünü Kendine Müzisyen ve En İyi Tiktok Influencer’ı ödülünü Cemre Solmaz aldı.



ENES BATUR, DANLA BİLİÇ’LE DALGA GEÇTİ

Enes Batur, INFLOW Awards'20 'de En İyi Youtuber ödünülü Danla Biliç'in almasının ardından "Survivor şampiyonu Danla Biliç En İyi Youtuber ödülü almış lol" paylaşımını yaptı. Danla Biliç ise Batur'a "Şu Enes'i bolca favlayin ağlamasın lol" karşılığını verdi.