22 Aralık 2020 Salı 09:40 | Son Güncelleme:
Fenomenler arası gerginlik! Enes Batur Danla Biliç'in aldığı ödülle dalga geçti
INFLOW Awards töreninde 26 farklı kategorideki ödüller sahiplerini buldu. Ünlü YouTuber Danla Biliç INFLOW Awards'20'de En İyi YouTuber ödülüne laik görüldü. Enes Batur ise Biliç'in aldığı ödülle dalga geçerek “Danla Biliç En İyi Youtuber ödülü almış lol” paylaşımında bulundu.
2020 yılı içerisinde dijital mecrada birçok platformda içerik üreten kişiler INFLOW Awards 20 ödüllerine laik görüldü. Halk oylamasıyla belirlenen En İyi YouYube Influencer’ı ödülünü Danla Bilic, En İyi Instagram Influencer’ı ödülünü Damla Altun, En İyi Twitch Influencer’ı ödülünü Kendine Müzisyen ve En İyi Tiktok Influencer’ı ödülünü Cemre Solmaz aldı.
ENES BATUR, DANLA BİLİÇ’LE DALGA GEÇTİ
Enes Batur, INFLOW Awards'20 'de En İyi Youtuber ödünülü Danla Biliç'in almasının ardından "Survivor şampiyonu Danla Biliç En İyi Youtuber ödülü almış lol" paylaşımını yaptı. Danla Biliç ise Batur'a "Şu Enes'i bolca favlayin ağlamasın lol" karşılığını verdi.