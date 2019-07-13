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  3. Fenomenin hapis cezasına gerekçe: Takipçin çoksa suç oranı artar

Fenomenin hapis cezasına gerekçe: Takipçin çoksa suç oranı artar

Fenomenin hapis cezasına gerekçe: Takipçin çoksa suç oranı artar

İstanbul'da sosyal medya fenomenleri Pucca lakaplı Pınar Karagöz ile Burry Soprano lakaplı Burak Aydoğduoğlu’nun uyuşturucu kullanımını özendirdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada karar çıktı.

Hilal YILDIRIM 

Karagöz “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme” suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. Söz konusu yayının ulaştığı kişi sayısını göz önüne alan mahkeme, Karagöz’ün paylaşımlarla takipçilerini madde kullanma yönünde cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiğini gerekçe olarak gösterdi.

66 bin TL’ye 24 taksit

Mahkeme Karagöz'ün hapis cezasını ertelemezken, para cezasının da 24 taksitte ödenmesine hükmetti. Aynı olay nedeniyle izmir'de yargılanan Burak Aydoğduoğlu hakkında açılan davanın ise reddine karar verildi. 

Pınar Karagöz, hapis cezası aldığını ağlayarak duyurdu

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