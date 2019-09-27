Fatih Bulut'un yüzde 40 işitme kaybı yaşadığı ortaya çıktı

Ertem Şener’in BiPlay TV’de yayınlanan 'Sorgu Odası' programına konuk olan şarkıcı Fatih Bulut, 2 yaşında geçirdiği bir hastalık nedeniyle yüzde 40 işitme kaybı olduğunu açıkladı.

"Nota da bilmem, notasız okurum şarkıları” diyen Bulut, şöyle devam etti:

“Yakında 4 yeni şarkım çıkacak. Sevenlerim yine buna benzer bir eser istiyor, o da hazır; adı ‘Sultan Süleyman’ olacak."

'İREM SAK'LA SANAL ALEMDE BİR ÖN GÖRÜŞMEMİZ OLDU'

Şarkının İrem Sak’ın yaptığı paylaşımla patladığını hatırlatan Fatih Bulut, sürpriz bir iş birliğinden de söz etti:

“Kendisiyle sanal alemde bir ön görüşmemiz oldu, ikinci klipte oynaması için teklifte bulunduk.”