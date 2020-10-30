FB Tv sunucusu Dilay Kamer vefat etti! Dilay Kamer kimdir, kaç yaşındaydı?

FB Tv sunucusu Dilay Kamer vefat ettiği bilgisi aktarıldı. Uzun zamandır kanser tedavisi gören tv spikeri Dilay Kamer, ikinci kez kansere yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden bildirmişti. Dilay Kamer Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunudur.

DİLAY KEMER KİMDİR?

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu.

2009 yılında kendime bir moda blogu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi. İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı.

Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya'nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Bir süredir de Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programları sunuyordu.

FB TV SUNUCUSU DİLAY KAMER VEFAT ETTİ!

Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Acılı aileden yapılan açıklamada "Biricik kızımızı, canımızı kaybettik maalesef!" ifadesine yer verildi.