Fazla kilolarıyla eleştirilmişti... İşte Fahriye Evcen'in son hali!
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı.
Doğumun ardından eşi Burak Özçivit'le tatile çıkan Fahriye Evcen, tatil dönüşü havalimanında görüntülenmişti. Evcen'in doğum kiloları ise çok konuşulmuştu.
SON HALİ ŞAŞIRTTI!
Son olarak Fahriye Evcen, fazla kilolarından kurtuldu. Güzel oyuncu son halini Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Evcen'in 'Doğal anne' notuyla paylaştığı fotoğraflar 1 milyona yakın beğeni aldı.