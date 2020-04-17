Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı! '35 gündür kavga etmedik'

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın geçen yıl Milona’da dünyaevine girdiği eşi Ece Dağıstan, 44 yaşına girdi. Ünlü piyanist eşinin yeni yaş gününü sosyal medya hesabından romantik bir mesajla kutladı.

Evlerinde karantinaya çekilen Say, “Küçücük bir evde sevgi, güven, dayanışma ve gerçek iç sesimizi hissetme dönemi, biz bunu güzel yaşıyoruz. 35 gündür karantinada hâlâ kavga etmemişiz. Sözümüzü tutuyoruz. Bu karantinadan inadına daha sağliklı olarak çıkacağız gün yüzüne. Bu da bir kutlama mesela. Biz partilerin en güzelini de yapacağız. İyi ki doğdun sevgilim” dedi.

Paylaşımıyla çok sayıda beğeni ve yorum alan Say, eşi için kendi elleriyle pasta yapmayı da ihmal etmedi.