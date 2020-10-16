Fatoş Kabasakal doğum için gün sayıyor

Bu evlilikten 1.5 yaşında Mila adında bir kız çocuğu bulunan Fatoş Kabasakal, önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi.

"BUGÜN YARIN DOĞURABİLİRİM"

İkinci çocuğuna hamile olan oyuncu, doğum için gün saydığını söyledi: “Kızım Mila’ya hamileyken 18 kilo almıştım. Şimdi erkek bebek bekliyorum ve bu hamileliğimde 20 kilo aldım. Şu an 9 aylık hamileyim, bugün yarın doğurabilirim.”