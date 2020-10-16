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16 Ekim 2020 Cuma 12:07 | Son Güncelleme:

Fatoş Kabasakal doğum için gün sayıyor

Fatoş Kabasakal doğum için gün sayıyor

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Bez Bebek'te Simge karakterine hayat veren oyuncu Fatoş Kabasakal, 2018 yılında iş adamı Erkan Kayhan'la nikah masasına oturmuştu.

Bu evlilikten 1.5 yaşında Mila adında bir kız çocuğu bulunan Fatoş Kabasakal, önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi.

"BUGÜN YARIN DOĞURABİLİRİM"

İkinci çocuğuna hamile olan oyuncu, doğum için gün saydığını söyledi: “Kızım Mila’ya hamileyken 18 kilo almıştım. Şimdi erkek bebek bekliyorum ve bu hamileliğimde 20 kilo aldım. Şu an 9 aylık hamileyim, bugün yarın doğurabilirim.” 

<p>Kurgu: <a href='mailto:can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a></p>

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