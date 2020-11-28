Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi yeniden başlıyor!

Türk televizyon tarihinin en önemli yapımlarından olan, yayınlandığı her ülkede büyük başarılar kazanan, rol alan tüm oyuncuların kariyerlerinde çok önemli izler bırakan dizi, yeniden ekrana dönecek.

Kanal D, gündüz kuşağında Fatmagül’ün Suçu Ne dizisini yeniden izleyicilerle buluşturmaya karar verdi. Kanaldan yapılan duyuruda 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren dizi hafta içi saat 11.00’de ekrandaki yerini alacak. Yeniden izlemek isteyenler için önemli bir gelişme oldu.

Dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül’ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim’in dramatik hikâyesi, Vedat Türkali’nin 1986’da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryodan alıntı.

Dizinin çekimlerine İzmir’in ilçeleri Urla ve Çeşme’de başlanmış sonrasında ise set İstanbul Çengelköy’e taşınmıştır.