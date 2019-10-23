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  3. Fatma Girik veliahtını açıkladı! İşte işaret ettiği isim...

Fatma Girik veliahtını açıkladı! İşte işaret ettiği isim...

Fatma Girik veliahtını açıkladı! İşte işaret ettiği isim...

Usta sanatçı Fatma Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle yaklaşık bir ay tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nden geçtiğimiz günlerde taburcu olmuştu.

Yeşilçam'ın ünlü ismi, taburcu olduktan sonra, ilk kez Nişantaşı'nda bir dişçiden çıkarken görüntülendi. Usta oyuncu“10 senedir buraya gelmemiştim, ne kadar değişmiş ve ne kadar kalabalık” dedi. Bodrum’da yaşadığını söyleyen Girik, gazetecilerin Tuba Büyüküstün’ü beğendiğine yönelik yaptığı açıklamaları sorulduğunda ise “Herkes bir veliaht gösteriyor ya, ben de Tuba’yı gösterdim” dedi.

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