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  • Fatih Terim'in kızı Buse Terim küfürlü mesajı affetmedi
22 Ekim 2020 Perşembe 13:25 | Son Güncelleme:

Fatih Terim'in kızı Buse Terim küfürlü mesajı affetmedi

Fatih Terim'in kızı Buse Terim küfürlü mesajı affetmedi

Buse Terim, Galatasaray Teknik Direktörü babası Fatih Terim'in koronavirüs kaptığı dönemde Instagram'dan küfürlü mesaj atan Serkan A.'yı affetmedi. Serkan A. hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Buse Terim Instagram hesabından 10 Haziran’da kendisine ‘seko_74’ kullanıcı adıyla küfür ettiğini ileri sürdüğü Serkan K.’dan şikayetçi oldu.

Sözcü'nün haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikayette Serkan K.’nın “lan o… geçen bela okuyup duruyordun. Ne oldu da birden sustun? Kim susturdu? Allah'ın sopası yoktur. Kul hakkı yiyenlerin bedelini öbür dünyada ödeyeceksiniz” dedikten sonra Fatih Terim ve kızına küfür ettiği cümlelere yer verildi.

ALMANYA’DA YAŞIYOR

Asayiş şube müdürlüğü ekipleri ‘@seko_74’ kullanıcı adıyla Instagram hesabı bulunan Serkan K.’nın Almanya’da yaşadığını belirledi.

Savcılık Serkan K.’nın Almanya’da yaşamasından dolayı ifadesinin alınamadığını belirtip hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 3 buçuk aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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