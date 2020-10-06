Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı modern sanata yatırım yapıyor

Geçtiğimiz yıllarda Ortaköy’de lüks bir siteye taşınan Buse Terim Bahçekapılı, tam bir sanat aşığı çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı olan Bahçekapılı, evinde günümüzün prestijli ve popüler sanatçılarının karakteristik eserlerini topluyor.

TAM BİR SANAT AŞIĞI



Volkan Bahçekapılı ile evli olan ve iki kız çocuğu bulunan Bahçekapılı’nın evinde ünlü Türk ressamlar Ekrem Yalçındağ ve Pınar Dupre’nin eserleri bulunuyor. Evinde hatırı sayılır bir koleksiyonu olan Bahçekapılı, sosyal medya paylaşımlarıyla tablolarını gözler önüne sermekten kaçınmıyor.

Buse Terim Bahçekapılı’nın evinde Ekrem Yalçındağ’ın tablosu bulunuyor.