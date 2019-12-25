Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9425
  • 6,5941
  • 285.133
  • 113212
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Fatih Bulut'un '15 kişiye saldırdım' şarkısının klibi çalıntı mı? Şoke eden benzerlik!

Fatih Bulut'un '15 kişiye saldırdım' şarkısının klibi çalıntı mı? Şoke eden benzerlik!

Fatih Bulut'un '15 kişiye saldırdım' şarkısının klibi çalıntı mı" Şoke eden benzerlik!

'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla yıldızı parlayan Fatih Bulut'un '15 Kişiye Saldırdım' adlı yeni şarkısı yayınlandı. Şarkının klibi ise çalıntı iddialarıyla kısa sürede gündem yarattı.

'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla herkesin beğenisini toplayan Fatih Bulut, '15 Kişiye Saldırdım' adlı yeni şarkısı ile yeniden sevenleriyle buluştu.  Söz ve müziği Derviş’e ait olan 15 Kişiye Saldırdım şarkısı, bir haftada 5 milyon izlendi.

KLİBİ ÇALINTI MI?

Klipte Hitler, Trump, Km Jong-Un gibi dünya liderlerinin benzerlerine yer veren Fatih Bulut'un klibindeki görüntülerin, müzisyen Yoann Lemoine nam-ı diğer Woodkid'in 'Iron' şarkısındaki görüntülerinden çalıntı olduğu iddia edildi. Benzer sahnelerin yer aldığı klip, kısa sürede gündem oldu. Şarkıcıdan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

İŞTE BENZER SAHNELER:


'20 TL verip 5 saat oturuyorlar'
Metin Hara'nın yeni aşkı ortaya çıktı
'Üç saat ağladım'
Sana kırmızı çok yakışıyor! 
Hayal Köseoğlu paylaştı, dikkat çeken sevgilisi oldu!
<p>Sele kapılan çocuk böyle kurtarıldı.</p>

Adana´da Sel Sularına Kapılan Çocuk Böyle Kurtarıldı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

11 yıl aradı sonunda ağacın dibinde buldu! Şimdi banka kasasında saklıyor

Bakan Selçuk açıkladı: Asgari ücrette yeni gelişme