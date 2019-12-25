Fatih Bulut'un '15 kişiye saldırdım' şarkısının klibi çalıntı mı? Şoke eden benzerlik!

'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla herkesin beğenisini toplayan Fatih Bulut, '15 Kişiye Saldırdım' adlı yeni şarkısı ile yeniden sevenleriyle buluştu. Söz ve müziği Derviş’e ait olan 15 Kişiye Saldırdım şarkısı, bir haftada 5 milyon izlendi.

KLİBİ ÇALINTI MI?

Klipte Hitler, Trump, Km Jong-Un gibi dünya liderlerinin benzerlerine yer veren Fatih Bulut'un klibindeki görüntülerin, müzisyen Yoann Lemoine nam-ı diğer Woodkid'in 'Iron' şarkısındaki görüntülerinden çalıntı olduğu iddia edildi. Benzer sahnelerin yer aldığı klip, kısa sürede gündem oldu. Şarkıcıdan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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