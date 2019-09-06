Fatih Bulut Yalan Oldu şarkısıyla bugün İkinci Sayfa'da! Fatih Bulut kimdir, nereli?

Fatih Bulut Yalan Oldu şarkısıyla bugün İkinci Sayfa'ya konuk oluyor. 'Çok Sevdim Yalan Oldu' adlı şarkısıyla Kayseri'de düğün salonlarında en çok dinlenen şarkıcı haline gelen Fatih Bulut, sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi. Yapımcı Samsun Demir, “Kayseri’den, düğün salonlarının sevilen şarkısı, dünyanın en çok izlenen 12. şarkısı oldu…” diyerek Bulut’un şarkısının dünya listelerindeki görüntüsünü paylaştı. Kısa zamanda büyük ün yakalayan Fatih Bulut kimdir, nereli? diye emrak edenler için yanıtı haberimizde..

ÇOK SEVDİM YALAN OLDU ŞARKISI İLE TANINAN FATİH BULUT KİMDİR?

Fatih Bulut, ilk olarak ünlü oyuncu İrem Sak’ın sosyal medya hesabından bir bölümünü paylaşmasının ardından milyonlarca sosyal medya kullanıcının paylaştığı ve milyonların izlediği, ‘Uykular haram oldu. Çok Sevdim Yalan Da Oldu’ şarkısı, trendlerde dünya listesine girmeyi başardı. Şarkıyı seslendiren Fatih Bulut’un kim olduğu, yaşı memleketi Aslen Kayserili olduğu öğrenilen Fatih Bulut’la ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor.

ÇOK SEVDİM YALAN OLDU ŞARKI SÖZLERİ

“Umut ışıklarım bir bir söndüler

Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler

Her topluma girdim onlar ittiler

Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler

Her topluma girdim amma onlar ittiler

Ezdi tükenmedik bildi zalım geceler

Uykular haram oldu gençliğim bak,

Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler

Geceler geceler yıktı geceler

Geceler geceler zalım geceler

Umudum gecem, gecem de gündüz oldu oldu

Demir mazgallar dört duvar oldu

Demir de kapılar dört duvar oldu

Sayamadım vallaha billaha seneler oldu

Oldu oldu çok sene oldu

Geceler geceler yıktı geceler

Geceler geceler yaktı geceler

Annem yanına vallaha gelecem

Ölmeden gitmeden babam elin öpecem

Yar Allah nasip etse kıymet bilecem

Ezdi tükenmedik bildi ama yordu geceler

Mevla nasip etse hatır bilecem bilecem

Ezdi tükenmedik bildi yıktı geceler

Uykular haram oldu gençliğim bak,

Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler

Geceler geceler dümen geceler

Geceler geceler yordu geceler

Umudum gecem, gecemde gündüz oldu oldu

Demir mazgallar dört duvar oldu

Demir de kapılar dört duvar oldu

Sayamadım vallaha billaha seneler oldu

Oldu oldu çok sene oldu

Geceler geceler yıktı geceler

Geceler geceler yaktı geceler

Geceler geceler hayın geceler

Geceler geceler yaktı geceler”