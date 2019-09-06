Fatih Bulut Yalan Oldu şarkısıyla bugün İkinci Sayfa'da! Fatih Bulut kimdir, nereli?
Fatih Bulut, Çok Sevdim Yalan Oldu adlı şarkısıyla bir günde hem Türkiye’de hem de dünyada tüm dikkatleri üzerine topladı. Kayserili düğün şarkıcısı Fatih Bulut'un video klibi 12 milyonu aşkın izlendi.Bulut’un şarkısının özellikle oyuncu İrem Sak’ın paylaşmasının ardından popülerleştiği görüldü. Fatih Bulut Yalan Oldu şarkısıyla bugün İkinci Sayfa'ya konuk oluyor. Fatih Bulut kimdir, nereli? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
Fatih Bulut Yalan Oldu şarkısıyla bugün İkinci Sayfa'ya konuk oluyor. 'Çok Sevdim Yalan Oldu' adlı şarkısıyla Kayseri'de düğün salonlarında en çok dinlenen şarkıcı haline gelen Fatih Bulut, sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi. Yapımcı Samsun Demir, “Kayseri’den, düğün salonlarının sevilen şarkısı, dünyanın en çok izlenen 12. şarkısı oldu…” diyerek Bulut’un şarkısının dünya listelerindeki görüntüsünü paylaştı. Kısa zamanda büyük ün yakalayan Fatih Bulut kimdir, nereli? diye emrak edenler için yanıtı haberimizde..
ÇOK SEVDİM YALAN OLDU ŞARKISI İLE TANINAN FATİH BULUT KİMDİR?
Fatih Bulut, ilk olarak ünlü oyuncu İrem Sak’ın sosyal medya hesabından bir bölümünü paylaşmasının ardından milyonlarca sosyal medya kullanıcının paylaştığı ve milyonların izlediği, ‘Uykular haram oldu. Çok Sevdim Yalan Da Oldu’ şarkısı, trendlerde dünya listesine girmeyi başardı. Şarkıyı seslendiren Fatih Bulut’un kim olduğu, yaşı memleketi Aslen Kayserili olduğu öğrenilen Fatih Bulut’la ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor.
ÇOK SEVDİM YALAN OLDU ŞARKI SÖZLERİ
“Umut ışıklarım bir bir söndüler
Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler
Her topluma girdim onlar ittiler
Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler
Her topluma girdim amma onlar ittiler
Ezdi tükenmedik bildi zalım geceler
Uykular haram oldu gençliğim bak,
Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler zalım geceler
Umudum gecem, gecem de gündüz oldu oldu
Demir mazgallar dört duvar oldu
Demir de kapılar dört duvar oldu
Sayamadım vallaha billaha seneler oldu
Oldu oldu çok sene oldu
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler yaktı geceler
Annem yanına vallaha gelecem
Ölmeden gitmeden babam elin öpecem
Yar Allah nasip etse kıymet bilecem
Ezdi tükenmedik bildi ama yordu geceler
Mevla nasip etse hatır bilecem bilecem
Ezdi tükenmedik bildi yıktı geceler
Uykular haram oldu gençliğim bak,
Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler
Geceler geceler dümen geceler
Geceler geceler yordu geceler
Umudum gecem, gecemde gündüz oldu oldu
Demir mazgallar dört duvar oldu
Demir de kapılar dört duvar oldu
Sayamadım vallaha billaha seneler oldu
Oldu oldu çok sene oldu
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler yaktı geceler
Geceler geceler hayın geceler
Geceler geceler yaktı geceler”