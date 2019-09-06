Fatih Bulut 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla ünlü olmuştu! İrem Sak müjdesi

İşte 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'un açıklamalarından satır başları...

-İrem Sak benim şarkımı tek hareketiyle anlattı. İrem hanımdan 2. şarkımın klibinde oynaması için söz aldım.

-İlk işim çelik kapıydı. Kaynak işi yaptım.

-Ağabeyimi kaybettim. 10 kardeşiz, tüm ailenin sorumluluğu üzerimde.

-İrem Sak'ın şarkımın dinlenmesinde katkısı var ama ben de Fatih Bulut'um.

-Çocuk sahibi olmak için 7 sene bekledik. İki çocuğum var. Eşim ve çocuklarım benim dünyam.