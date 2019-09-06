Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7184
  • 6,3089
  • 275.904
  • 99491.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Fatih Bulut 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla ünlü olmuştu! İrem Sak müjdesi

Fatih Bulut 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla ünlü olmuştu! İrem Sak müjdesi

Fatih Bulut 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla ünlü olmuştu! İrem Sak müjdesi

'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut, bugün 2. Sayfa programının canlı yayınına konuk oldu. Bulut, birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.

İşte 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'un açıklamalarından satır başları...

-İrem Sak benim şarkımı tek hareketiyle anlattı. İrem hanımdan 2. şarkımın klibinde oynaması için söz aldım.

-İlk işim çelik kapıydı. Kaynak işi yaptım.

-Ağabeyimi kaybettim. 10 kardeşiz, tüm ailenin sorumluluğu üzerimde.

-İrem Sak'ın şarkımın dinlenmesinde katkısı var ama ben de Fatih Bulut'um.

-Çocuk sahibi olmak için 7 sene bekledik. İki çocuğum var. Eşim ve çocuklarım benim dünyam.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Turan çiftinden Hamza Arda'ya 70 bin TL'lik kreş
Seren Serengil'e bir şok daha
Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay'a yasak
'Mekanın sahibi' polemiğine Soner Arıca da dahil oldu
Burcu Kıratlı o iddialara ateş püskürdü!
<p>İlginç olay İspanya´da PortAventura Park´ta bulunan ´Shambhala´ treninde meydana geldi. </p> <

Hız Treninde Düşen Telefonu Havada Yakaladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ardahan'da dolu yağışı

En güzel resimli Cuma mesajları