Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,753
  • 6,3479
  • 271.051
  • 103849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Fatih Bulut asker eğlencesinde dehşet saçtı! Kurşun yağdırdığı görüntüler olay oldu

Fatih Bulut asker eğlencesinde dehşet saçtı! Kurşun yağdırdığı görüntüler olay oldu

Fatih Bulut asker eğlencesinde dehşet saçtı! Kurşun yağdırdığı görüntüler olay oldu

'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut, katıldığı bir asker eğlencesinde dehşet saçtı. Belinden silah çıkartarak havaya 11 el ateş eden Bulut'un o görüntüsü sosyal medyada olay yarattı.

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkıyla YouTube'da dinlenme rekoru kıran şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı bir asker uğurlamasında olay çıkardı. Askere gidecek olan gençle oyun oynayan Bulut, bir anda belindeki silahı çıkartarak havaya ateş etmeye başladı. 11 el ateş eden Bulut'u gören bir davetli, şarkıcının kolunda tutarak engel olmaya çalıştı. Bulut ise silahın tutukluluk yapmasıyla durdu.

Fatih Bulut'un bu olay görüntüleri sosyal medyaya damga vururken, çok sayıda eleştiri gelmeye devam ediyor.


O iddiaları yalanladı! 'Biz artık Türk olduk'
Boşanma nedenleri ortaya çıktı
Doğum gününde nikah tazeledi
Hadise sözünü tuttu
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
<p>Ofidiyofobi diğer adıyla yılan korkusu yaşayanların aksine, yılanların arasında olmayı seven bir

Devasa Yılanların Arasında Gülerek Oturan Adam Şaşırttı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Van İpekyolu Belediye Başkanı gözaltına alındı

İşte UEFA kulüpler sıralaması (8 Kasım 2019)