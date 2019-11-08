Fatih Bulut asker eğlencesinde dehşet saçtı! Kurşun yağdırdığı görüntüler olay oldu

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkıyla YouTube'da dinlenme rekoru kıran şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı bir asker uğurlamasında olay çıkardı. Askere gidecek olan gençle oyun oynayan Bulut, bir anda belindeki silahı çıkartarak havaya ateş etmeye başladı. 11 el ateş eden Bulut'u gören bir davetli, şarkıcının kolunda tutarak engel olmaya çalıştı. Bulut ise silahın tutukluluk yapmasıyla durdu.

Fatih Bulut'un bu olay görüntüleri sosyal medyaya damga vururken, çok sayıda eleştiri gelmeye devam ediyor.