Türkiye'nin bir dönemine damga vuran ismi Faruk K., uzun zaman sonra yeniden ekranlara geldi. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Faruk K. Azar Azar ve Honki Ponki şarkılarıyla herkesin dilinde yer almıştı. Peki, Faruk K kimdir, gerçek ismi ne? Faruk K kaç yaşında, nereli?

FARUK K KİMDİR, GERÇEK İSMİ NE?

1973 İstanbul Şişli doğumlu olan Faruk Kurukaya, sahne ismi ile bilinen Faruk K., aslen Sinopludur. İstanbul Yapı Meslek Lisesi mezunudur. Mezuniyetin ardından bir süre amatör tiyatro gruplarında yer almış ve oyunculuk yapmıştır.

Ayrıca özel dans derslerinide bu dönemde alan Muhabbet92 müzikalinde usta isimler Emel Sayın ve Şener Şen ile birlikte sahne almıştır. Ardından 9 yıllık bir dans serüveninin başlangıcını Yonca Evcimik ile gerçekleştirmiştir. Bir yandanda beste ve söz yazarlığı çalışmalarını sürdürmüştür.

Üniversite eğitiminide aksatmamış ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı modern dans bölümünden mezun olmuştur.

İlk albüm çalışmasını ise 1996 yılında Bir Kaç iyi Adam grubu ile çıkarmış hemen ardından Çıtır Kızlar ile aynı kaseti paylaştıkları 2. albümü müzik piyasasına sürülmüştür.

Albümleri, Honki Ponki, Aşk Tek Yön, Azar Azar, Kalbimin Sesi, Fark ve Enerji'dir. En son 2016 yılında Aşka Geldik isimli single ile müzik çalışmalarını devam ettirmiştir. Aynı zamanda 2017 yılında vizyona giren sinema filmi Aşka Geldik'te oyuncu olarakta yer almıştır.