İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver'in kapısı çalındı! Teklifi kabul etti...

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 2020’de vizyona girmesi beklenen “Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun” için hazırlanan teaser’da yer almış, ancak senaryodaki değişiklikler yüzünden filmden ayrılmıştı. Abdullah, yerine bu kez en son ‘İstanbullu Gelin’de rol alan Aslı Enver’in kapısı çalındı. Abdullah’ın yerine Aslı Enver’i isteyen yapımcılar, genç oyuncuyla görüşmelere başladı. Enver, görüşmeler eğer olumlu geçerse, filmde İsmail Üsteğmen’in eşi olarak izleyici karşısına çıkacak.

“Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun”un oyuncu kadrosunda Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez ve Ahmet Rıfat Şungar da var.