Farah Zeynep Abdullah'tan takipçisinin küfürlü yorumuna küfürlü yanıt!

'Masumlar Apartmanı' disizindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, takipçisine verdiği cevapla magazin gündemine geldi. Instagram hesabından Emil isimli arkadaşıyla 2009 yılında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Abdullah, İngilizce mesajı ile arkadaşının yeni yaşını kutladı.

Bu paylaşıma yorum yapan bir takipçisi "Takipçilerin Türk ne İngilizce yazıyorsun a.." diyerek küfür içerikli bir yorum yazdı.

KÜFÜRLÜ YANIT VERDİ

Erkek takipçisinin küfürlü paylaşımına sinirlenen 31 yaşındaki oyuncu, "Düzgün konuş a.." şeklinde küfürlü bir cevap verdi. Farah'ın yanıtını sosyal medyaya damga vurdu.