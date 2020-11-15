Farah Zeynep Abdullah'tan Murat Boz'la aşk iddialarına yanıt: Ben paylaşmıştım zaten

Murat Boz'la adı aşk dedikodularına karışan Farah Zeynep Abdullah, önceki akşam Asmalımescit'te rol aldığı 'Masumlar Apartmanı' dizi setinin çıkışında objektiflere takıldı.

Bir hayli keyifli olan güzel oyuncu, Murat Boz'la alakalı, "Arkadaş grubu içerisindeyiz, ekstra bir durum yok" dedi.

"BEN PAYLAŞMIŞTIM ZATEN"

Farah Zeynep Abdullah, aşk iddiaları sonrası şu açıklamayı yaptı: “O fotoğrafı 1 Farah Zeynep Abdullah, aşk iddiaları sonrası şu açıklamayı yaptı: “O fotoğrafı 1 ay önce Instagram’da ben paylaşmıştım zaten. Fotoğrafı hikayemden alıp ‘görüntülendiler’ diye yazmışlar. Çok absürt geliyor bunlar bana. Murat Boz’la aynı arkadaş grubundayız, aramızda ekstra bir durum yok. Kadın ve erkek hakikaten arkadaş olabilir. Çok sıkıcı, artık böyle şeyler yazmayın. Hayatımda biri olsa neden saklayayım?”