  • $7,6845
  • 9,0913
  • 466.334
  • 1291.29
  • Haberler
  • Magazin
  • Farah Zeynep Abdullah'tan Murat Boz'la aşk iddialarına yanıt: Ben paylaşmıştım zaten
15 Kasım 2020 Pazar 16:18 | Son Güncelleme:

Farah Zeynep Abdullah'tan Murat Boz'la aşk iddialarına yanıt: Ben paylaşmıştım zaten

Farah Zeynep Abdullah'tan Murat Boz'la aşk iddialarına yanıt: Ben paylaşmıştım zaten

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, şarkıcı Murat Boz'la haklarında çıkan aşk dedikodularına ilişkin konuştu.

Murat Boz'la adı aşk dedikodularına karışan Farah Zeynep Abdullah, önceki akşam Asmalımescit'te rol aldığı 'Masumlar Apartmanı' dizi setinin çıkışında objektiflere takıldı.

Bir hayli keyifli olan güzel oyuncu, Murat Boz'la alakalı, "Arkadaş grubu içerisindeyiz, ekstra bir durum yok" dedi.

"BEN PAYLAŞMIŞTIM ZATEN"

Farah Zeynep Abdullah, aşk iddiaları sonrası şu açıklamayı yaptı: “O fotoğrafı 1 Farah Zeynep Abdullah, aşk iddiaları sonrası şu açıklamayı yaptı: “O fotoğrafı 1 ay önce Instagram’da ben paylaşmıştım zaten. Fotoğrafı hikayemden alıp ‘görüntülendiler’ diye yazmışlar. Çok absürt geliyor bunlar bana. Murat Boz’la aynı arkadaş grubundayız, aramızda ekstra bir durum yok. Kadın ve erkek hakikaten arkadaş olabilir. Çok sıkıcı, artık böyle şeyler yazmayın. Hayatımda biri olsa neden saklayayım?”

<p><span>MasterChef Bursa çekimlerinde yumruklar havada uçuştu. Program çekimi esnasında çekim yerin

MasterChef'te ortalık karıştı: Çekim öncesi yumruklar havada uçuştu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Doğu Akdeniz'de Turgutreis-5 Tatbikatı yapıldı

İzmir'de geçici barınma merkezinin kurulum çalışmaları sürüyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.