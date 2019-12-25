Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi Doğu Demirkol aileye girdi

Farah Zeynep Abdullah, 2017’de aşk yaşamaya başladığı Ahmet Rıfat Şungar ile iki ay önce sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Abdullah, kısa süre sonra da kalbini Doğu Demirkol’a kaptırdı.

ONAYINI ALDI

Ünlü oyuncu önceki akşam anneannesi Saadet Temizkan Demiriz ile BKM’deydi. Doğu Demirkol’u izlediler. Gösterinin ardından kuliste sevgilisi ile anneannesini tanıştırdı, onayını aldı.

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Farah Zeynep Abdullah, BKM’nin arka kapısından çıktı. Sevgilisi, otomobiline binene kadar kendisine eşlik eden iki koruma tahsis etti.

Oyuncu, “Yeni ilişkiniz hayırlı olsun” diyen habercilere kızdı. “Anneannemin yanında konuşulacak konu değil bu, ne yaptığınızı sanıyorsunuz?” karşılığını verdi. İnternet sitesi Snob Magazin, Doğu Demirkol ile Farah Zeynep Abdullah’ı baş başa görüntüledi.