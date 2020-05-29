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  3. Farah Zeynep Abdullah'ın hayali Ajda Pekkan olmak
29 Mayıs 2020 Cuma 00:43 | Son Güncelleme:

Farah Zeynep Abdullah'ın hayali Ajda Pekkan olmak

Farah Zeynep Abdullah'ın hayali Ajda Pekkan olmak

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Ajda Pekkan'ın hayatını oynamak istediğini söyledi.

Cem Yılmaz’ın ‘Arif V 216’ adlı sinema filminin bir sahnesinde Ajda Pekkan’ı canlandıran Abdullah, “Hayatı çok ilginç. Onun hayatını kişisel olarak beyazperdede oynamak isterim. Çünkü benim canlandırdığım o sahne bir selam duruş, saygıydı ama onun dışında onu içselleştirmek onun yaşadığı zorlukları düşünmek entrasan olabilir” dedi.


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