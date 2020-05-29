Farah Zeynep Abdullah'ın hayali Ajda Pekkan olmak

Cem Yılmaz’ın ‘Arif V 216’ adlı sinema filminin bir sahnesinde Ajda Pekkan’ı canlandıran Abdullah, “Hayatı çok ilginç. Onun hayatını kişisel olarak beyazperdede oynamak isterim. Çünkü benim canlandırdığım o sahne bir selam duruş, saygıydı ama onun dışında onu içselleştirmek onun yaşadığı zorlukları düşünmek entrasan olabilir” dedi.