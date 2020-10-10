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  • Farah Zeynep Abdullah kilo eleştirilerine isyan etti: Bir salın ya!
10 Ekim 2020 Cumartesi 12:16 | Son Güncelleme:

Farah Zeynep Abdullah kilo eleştirilerine isyan etti: Bir salın ya!

Farah Zeynep Abdullah kilo eleştirilerine isyan etti: Bir salın ya!

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından insanların kiloları hakkında yapılan eleştirilere sitem etti. Abdullah, "İnsanları bir salın ya" dedi.

Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bazı kişilerin, insanların kiloları hakkında yorum yapması konusunda isyanını dile getirdi. Ünlü oyuncu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kilo verince aa hasta mısın? Kilo alınca oo maşallah üüf kilo muhabbeti bitsin. Bırakın insanları nasıl sağlıklı ve mutlu olacaklarsa bir salın yaa" ifadelerini kullandı.

Ardından gelen yorumlar için de tekrar paylaşımda bulunan Farah Zeynep Abdullah, "Canlarım genel bişi dedim demin dış görünüş baskısından bıktık diye, siz niye beni teselliye girdiniz, saçmalamayalım" dedi.

<p>Editör: <a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a> Kurgu: <a

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