Farah 'Selim Bey'in Yolculuğu'nda 

Çağan Irmak yönetmenliğindeki “Selim Bey’in Yolculuğu” adlı filmin başrollerini Haluk Bilginer ile Farah Zeynep Abdullah paylaşacak. Issız Adam, Babam ve Oğlum, Dedemin İnsanları gibi iddialı filmlere imza atan Çağan Irmak’ın son projesi belli oldu. Irmak’ın son filminin adı “Selim Bey’in Yolculuğu” olarak açıklandı. Yapımın başrollerinde ise usta isim Haluk Bilginer ile başarılı aktris Farah Zeynep Abdullah yer alacak. Farah Zeynep Abdullah en son ‘Şampiyon’ filminde rol almaştı. Haluk Bilginer de ‘Şahsiyet’ dizisinde sergilediği performansla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde aday gösterildi. Projenin diğer ayrıntıları ve vizyon tarihi henüz açıklanmadı.