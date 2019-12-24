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  3. Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol aşkı belgelendi! İşte ilk kare

Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol aşkı belgelendi! İşte ilk kare

Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol aşkı belgelendi! İşte ilk kare

Geçen günlerde yeni bir aşka yelken açtıkları ortaya çıkan Farah Zeynep Abdullah ve Ahmet Rıfat Şungar'ın aşkı belgelendi. Çift, Mecidiyeköy'de objektiflere yakalandı.

Geçtiğimiz aylarda Ahmet Rıfat Şungar ile iki yıllık ilişkisine son veren Farah Zeynep Abdullah'ın, meslektaşı Doğu Demirkol ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Hatta ikilinin konuk olarak katıldıkları bir film festivalinde karşılaştığı ve arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü öne sürülmüştü.

İLK KEZ OBJEKTİFLERE YAKALANDILAR

Snob Magazin'de yer alan habere göre, yaklaşık iki aydır birlikte olan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk kez Mecidiyeköy'deki Profilo AVM'nin önünde objektiflere takıldılar. Çiftin aşkı böylece belgelenmiş oldu.

İŞTE O KARE:


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