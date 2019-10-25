Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar'dan şoke eden karar! Ayrıldılar...
Gözden uzak sürdürdükleri ilişkiyle hayranlarının sempatisini kazanan Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar, ayrılık kararı aldı.
Ünlü oyuncu çift Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar cephesinden hayranlarını üzen bir haber geldi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yaklaşık 2 yıldır beraber olan çift, yollarını ayırdı.
SOSYAL MEDYADAN DA SİLDİLER
Birçok kez el ele göz göze görüntülenen ikili 2 hafta önce dost kalmaya karar vererek ayrıldı. İkilinin ayrılık sebebi gizli tutulurken, dost kalacakları söylendi. Ayrıca Abdullah ve Şungar'ın birbirlerini sosyal medya takibinden çıkardığı da görüldü.