Farah Zeynep Abdullah ekranlara dönüyor! Üç ayrı proje...

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Kurt Seyit ve Şura' dizileriyle yıldızı parlayan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz aylarda İngiltere'ye geri taşınmıştı. Uzun bir süredir de ekranlarda boy göstermeyen güzel oyuncunun, üç ayrı projeyle geri döndüğü öğrenildi.

ESKRİM DERSLERİ ALMAYA BAŞLADI

Bir tiyatro oyunu ile bir müzikal için sunulan teklifleri kabul eden Abdullah, ekim ayında da yeni sinema filminin çekimlerine başlayacak. Abdullah’ın, şimdilik detayları sır gibi saklanan filmdeki rolü için eskrim dersleri almaya başladığı da öğrenildi.