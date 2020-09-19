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  • Farah Zeynep Abdullah eleştirilere sert çıktı: Bu kadar konuşmak ayıp!
19 Eylül 2020 Cumartesi 16:24 | Son Güncelleme:

Farah Zeynep Abdullah eleştirilere sert çıktı: Bu kadar konuşmak ayıp!

Farah Zeynep Abdullah eleştirilere sert çıktı: Bu kadar konuşmak ayıp!

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz gün giydiği bir kombinle sosyal medyada dalga konusu olmuştu. Abdullah'tan o yorumlara yanıt geldi.

Kombinini eleştirenler hakkında konuşuan Farah Zeynep Abdullah, "Kıyafetime yapılan yorumlara çok güldüm. Giyim tarzımla ilgili söylenen şeyler umurumda olmadı. Moda iddialı olduğum bir alan değil. Ama başkalarının dış görünüşünü bu kadar konuşmak ayıp. Tişörtüme gelince, sadece takım olarak değil, semt olarak da Beşiktaşlıyım" dedi.

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