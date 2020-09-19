Farah Zeynep Abdullah eleştirilere sert çıktı: Bu kadar konuşmak ayıp!

Kombinini eleştirenler hakkında konuşuan Farah Zeynep Abdullah, "Kıyafetime yapılan yorumlara çok güldüm. Giyim tarzımla ilgili söylenen şeyler umurumda olmadı. Moda iddialı olduğum bir alan değil. Ama başkalarının dış görünüşünü bu kadar konuşmak ayıp. Tişörtüme gelince, sadece takım olarak değil, semt olarak da Beşiktaşlıyım" dedi.