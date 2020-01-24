Farah Zeynep Abdullah bu kez son noktayı koydu! Doğu Demirkol'dan ayrıldı

Yaklaşık 2 aydır beraber olan çift, geçen haftalarda bir ayrılık krizi atlatmıştı. Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan Demirkol’u takipten çıkmıştı. Ancak Demirkol takibe devam ediyordu.

YİNE AYRILDILAR!

Son olarak TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili kesin olarak ayrıldı. Güzel oyuncunun ilişkiye son noktayı koyduğu öğrenildi. Demirkol’un da takipten çıkması ayrılık söylentilerini güçlendirdi.