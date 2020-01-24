Farah Zeynep Abdullah bu kez son noktayı koydu! Doğu Demirkol'dan ayrıldı
Geçtiğimiz haftalarda Ahmet Rıfat Şungar ile yollarını ayıran Farah Zeynep Abdullah, gönlünü Doğu Demirkol'a kaptırmıştı. Kısa sürede ilişkilerinde bir kriz atlayan çift, ikinci krizi atlatamadı ve yollarını ayırdı.
Yaklaşık 2 aydır beraber olan çift, geçen haftalarda bir ayrılık krizi atlatmıştı. Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan Demirkol’u takipten çıkmıştı. Ancak Demirkol takibe devam ediyordu.
YİNE AYRILDILAR!
Son olarak TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili kesin olarak ayrıldı. Güzel oyuncunun ilişkiye son noktayı koyduğu öğrenildi. Demirkol’un da takipten çıkması ayrılık söylentilerini güçlendirdi.