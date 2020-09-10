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10 Eylül 2020 Perşembe 09:55 | Son Güncelleme:

Faik Öztürk tavlada yenildi denize tişörtle girdi!

Faik Öztürk tavlada yenildi denize tişörtle girdi!

Yakın arkadaşı Bülent Kaya ile önceki gün tavla maçı yapan Faik Öztürk, mücadeleyi kaybedince tişörtle denize girip tavla kutusunu suda yumrukladı.

Safiye Soyman’ın sevgilisi Faik Öztürk önceki gün Azka Otel’in sahibi Bülent Kaya’yla iddialı bir tavla maçı yaptı. İki saat süren çekişmeli mücadelede Öztürk, yenildi ve Kaya ile girdikleri iddiayı kaybetti. Öztürk, tavlayı koltuğunun altına alıp tişörtle denize girdi. Meraklı bakışlar arasında tavla kutusunu suda dövmeye başladı.

Daha önce de Kaya’ya yenilen Öztürk, iddiaya göre yakın arkadaşının koleksiyonuna yeni bir takım elbise ekleyecek. Marka ve model seçimini ise Seda Sayan yapacak.

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