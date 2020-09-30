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30 Eylül 2020 Çarşamba 12:45 | Son Güncelleme:

Fahriye ve Burak oğulları Karan'la alışverişte

Fahriye ve Burak oğulları Karan'la alışverişte

Oyuncu çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, önceki gün oğulları Karan'la birlikte alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Çift, muhabirlerin sorularını "Kolay gelsin" diyerek yanıtsız bıraktı.

Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, önceki gün oğulları Karan ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Çift, koronavirüs tedbirlerine uyarak, alışverişin keyfini çıkardı.

Karan bebeğin bakıcısının da eşlik ettiği alışveriş turunu kısa sürede tamamlayan ikili, muhabirlerin sorularını "Kolay gelsin" diyerek yanıtsız bıraktı. Sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan çift, ardından özel araçları ile oradan ayrıldı.

Öte yandan çift, geçtiğimiz günlerde de Etiler'deki bir restorandan çıkarken görüntülenmişti.

"KARAN TEK BAŞINA OYNAYACAK"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Özçivit, oğulları Karan için gelen reklam tekliflerini soran muhabirlere, "Tek başına oynayacak. Öyle bir düşüncemiz var" şeklinde espri yapmıştı. Fahriye Evcen ise, "Böyle bir şey düşünmüyoruz" açıklaması yaparak, reklam haberlerine son noktayı koymuştu.

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