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  • Fahriye Evcen'le annesinin benzerliği sosyal medyayı salladı
19 Eylül 2020 Cumartesi 15:47 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen'le annesinin benzerliği sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen'le annesinin benzerliği sosyal medyayı salladı

34 yaşındaki oyuncu Fahriye Evcen'in annesinin gençlik fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Anne Hatime Evcen'i görenler "Fahriye'nin güzelliğini nerden aldığı belli oldu" yorumlarında bulundu.

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit dizi aşkını gerçek hayata taşıyan ünlülerden mutlulukları her zaman parmakla gösteriliyor. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden ünlü çift nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı.

Karan'a bakıcı tutmamış ve kendi özel olarak ilgilenmek istemişti. Hamilelik döneminde kilo alan güzel oyuncu doğum sonrası kilolarından bir süre kurtulamamış ve birçok eleştiri almış eski formuna kavuşmuştu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit özel hayatları ilgi odağı oluyor.

FAHRİYE EVCEN ANNESİNİN KOPYASI

Fahriye Evcen'in annesi ise hayranları tarafından merak konusu olmuştu. Evcen'in annesinin gençlik fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Fotğrafı görenler 'Fahriye’nin güzelliğini nerden aldığı belli oldu' yorumunda bulundu.

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