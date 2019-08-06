Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu?

Haziran 2017'de Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına almıştı. Karan'ın doğumundan sonra tüm ilgisini oğluna veren ve televizyon dünyasından uzak duran güzel oyuncu, zaman zaman sosyal medyadan paylaşım yapmaya ise devam ediyor. Son olarak Instagram'dan bir selfie paylaşan Evcen, bir anda tüm gözleri üzerine çekti.

Yüzüne ne oldu?

Yüzünün şiş olduğu bir kareyi takipçileriyle paylaşan Fahriye Evcen, fotoğrafa "Annelerin hayatı" notunu düştü. Oyuncunun takipçileri ise fotoğrafın altına, "Yüzü şiş duruyor" şeklinde yorumlarda bulundu.