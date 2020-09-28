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  • Fahriye Evcen'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!
28 Eylül 2020 Pazartesi 14:45 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Fahriye Evcen'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Kuruluş Osman dizisinin başarılı oyuncusu Burak Özçivit'in eşi oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Fahriye Evcen'in yıllar içindeki değişimi yeniden gündeme geldi. Evcen'in eski halini görenler şoke oldu. Ve yine akıllara aynı soru geldi. Doğal mı? Estetik mi?

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen’in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Güzelliği ile büyük beğeni toplayan Evcen'in eski halini görünce inanamayacaksınız. Ve yine aynı soru gündeme geldi. Doğal mı? Estetik mi?

İşte Fahriye Evcen'in yıllar içindeki değişimi...

<p>Kardeşler arasındaki kıskançlıklar, oldukça sık rastlanan ve anne babaları zorlayan durumlardır.

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