Fahriye Evcen'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen’in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Güzelliği ile büyük beğeni toplayan Evcen'in eski halini görünce inanamayacaksınız. Ve yine aynı soru gündeme geldi. Doğal mı? Estetik mi?

İşte Fahriye Evcen'in yıllar içindeki değişimi...