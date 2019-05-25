Fahriye Evcen'in lensli hali takipçilerini 2'ye ayırdı

13 Nisan'da oğlu Karan'ı dünyaya getirerek anne olma heyecanını yaşayan oyuncu Fahriye Evcen'in ilk Instagram paylaşımı merakla bekleniyordu. Evcen, doğum yaptığı günden beri sadece reklam anlaşması yaptığı dünyaca ünlü lens firmasıyla ilgili paylaşımlar yapıyor.

Daha önce lensli fotoğrafını paylaşan Evcen, takipçilerinden beğeni toplamıştı.

Güzel oyuncunun son olarak paylaştığı lensli fotoğrafı ise eleştiri yağmuruna tutuldu. Bir takipçisi Evcen'e "Lensleri çıkarsan daha güzelsin" yazarken başka bir takipçisi ise "Renkli göz hiç yakışmadı sana.." yorumunda bulundu. Bu arada Fahriye Evcen'in lens firması ile anlaşmasından 1 milyon lira aldığı iddia edilmişti. Dünyaca ünlü firmanın Ortadoğu'da çok büyük bir hayran kitlesi olan güzel oyuncuyu özellikle seçtiği belirtilmişti.

İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı: