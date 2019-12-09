Fahriye Evcen'i yıkan haber! Gözyaşlarına boğuldu, eşi Burak Özçivit sakinleştirdi
Fahriye Evcen’in geçtiğimiz yıl mide kanseri ameliyatı geçiren ve midesinin bir kısmı ameliyatla alınan babası Ramazan Evcen’in hastalığı yeniden nüksetti.
Babasının iyileşmesi için yoğun çaba harcayan Fahriye Evcen, yeni gelişmeyle adeta yıkıldı. Gözyaşlarına boğulan güzel oyuncuyu, eşi Burak Özçivit sakinleştirmeye çalıştı. Evcen, babasının sağlığıyla yeniden yakından ilgilenmeye başladı. Ramazan Evcen, İstabul’da özel bir hastanede tedavi görüyor.
(Güneş)