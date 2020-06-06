Fahriye Evcen'e yeni yaşı sağlık getirdi

Oyuncunun fan kulübü, UNICEF’e (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) bağış yaparak çocuklar için 90 adet tetanos aşısı bağışladı. Evcen’in ‘star’lığını tescilleyen sevenleri, güzel oyuncunun adını da bir yıldıza verdi.

