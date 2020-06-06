06 Haziran 2020 Cumartesi 01:40 | Son Güncelleme:
Oyuncunun fan kulübü, UNICEF’e (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) bağış yaparak çocuklar için 90 adet tetanos aşısı bağışladı. Evcen’in ‘star’lığını tescilleyen sevenleri, güzel oyuncunun adını da bir yıldıza verdi.
Fahriye Evcen'e yeni yaşı sağlık getirdi
Önceki gün 34. yaşına giren Fahriye Evcen'i sevenleri unutmadı.
Oyuncunun fan kulübü, UNICEF’e (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) bağış yaparak çocuklar için 90 adet tetanos aşısı bağışladı. Evcen’in ‘star’lığını tescilleyen sevenleri, güzel oyuncunun adını da bir yıldıza verdi.