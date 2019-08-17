Fahriye Evcen'e bir destek de eşi Burak Özçivit'ten

Tatilde görüntülenen Fahriye Evcen'in kilolu hali sosyal medyada eleştirilmişti. Eleştiriler karşısında Evcen'e hayranları ve ünlüler camiasından pek çok destek geldi. Bu desteğe son olarak Evcen'in eşi Burak Özçivit de dahil oldu.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:26
Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:26
Fahriye Evcen'e bir destek de eşi Burak Özçivit'ten

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. Doğumun ardından tüm ilgilerini Karan bebeğe veren çift, geçtiğimiz günlerde Bodrum'a tatile gitti. Dönüşte İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen ikiliden Fahriye Evcen'in doğum kilolarını verememesi dikkat çekti. Güzel oyuncunun kilolu halini görenler sosyal medyada eleştirilerde bulununca, Evcen'in hayranları harekete geçti.

DESTEK YAĞDI

Fahriye Evcen'in kilolarını eleştirenlere pek çok sosyal medya kullanıcısı ve ünlü isimler "Doğum yapmış bir kadını kimsenin eleştirmeye hakkı yok" sözleriyle yanıt verdi ve tartışmalar çığ gibi büyüdü. Evcen için sosyal medyada ‘fahriyeçokgüzelsin’ hashtagi açıldı ve Twitter ve Instagram'da pek çok yorum geldi.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN DE DESTEK GELDİ

Pek çok ünlü ismin ve hayranın ardından bir destek de Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit'ten geldi. Olan biteni sosyal medyadan takip eden Özçivit'in bir yakınına, "Fahriye her haliyle o kadar güzel ki, ona olan aşkım her gün artıyor" dediği öne sürüldü.

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