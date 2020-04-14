Fahriye Evcen'den oğlu Karan'ın yeni yaşına duygusal not: Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin...

3 yıl önce meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan oyuncu Fahriye Evcen, geçen yıl anne olmuştu. Çiftin oğulları Karan, 1 yaşına bastı. Evcen, oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

Karan ile çekilen pozunu yayınlayan güzel oyuncu, paylaşımına şu sözleri ekledi:

"Karan'ım... Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku... Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık... Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün... Kutup yıldızım... Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandığında bir sızı saplanıyor kalbime. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbim... Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki; bu uzun yolda ben hep senin yanındayım. Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; iyi ki doğdun oğlum, iyi ki... Annen..."

Evcen'in paylaşımı kısa süre binlerce beğeni aldı. Öte yandan Karan için düzenleyecekleri parti korona engeline takılan ünlü çift, oğullarına ailelerinin internet üzerinden katılacağı online yaş günü partisi yapmaya karar verdi.