Fahriye Evcen'den oğlu Karan ile paylaşım! İşte Karan Özçivit'in yeni fotoğrafları haberimizde!

Fahriye Evcen oğlu Karan ile fotoğraf paylaştı. Anneler Günü'ne özel paylaşım yapan Evcen fotoğrafların altına "Mon amour" (Aşkım) yazarak kalp ve ışık emojisi koydu. Geçtiğimiz ay 1 yaşına giren Karan bebek ile annesi Fahriye'nin yeni fotoğraflarını binlerce beğeni ve yorum yağdı. Fotoğrafın altına "Bu ne güzellik.", "Küçük Burak" gibi yorumlar geldi. Ünlü isimler de fotoğrafa yorum yaptı. İşte Fahriye Evcen ile Karan'ın yeni fotoğrafları haberimizde...

İŞTE KARAN'IN YENİ FOTOĞRAFLARI