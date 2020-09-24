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  • Fahriye Evcen'den makyajsız paylaşım! Hayranlarını mest etti
24 Eylül 2020 Perşembe 10:46 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen'den makyajsız paylaşım! Hayranlarını mest etti

Fahriye Evcen'den makyajsız paylaşım! Hayranlarını mest etti

Fahriye Evcen, bir süredir sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Evcen, son olarak makyajsız pozuyla hayranlarını mest etti.

Fahriye Evcen son zamanlarda Instagram hesabından sık sık paylaşım yapmaya başladı. Özellikle doğal haliyle gündeme gelen güzel oyuncu, doğal ve sempatik tavırlarıyla hayranlarının beğenisini topladı.

Bunlara bir yenisini daha ekleyen Evcen, Instagram hesabının hikayeler kısmından makyajsız haliyle çektiği fotoğrafını paylaştı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Serenay Sarıkaya ile

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