Fahriye Evcen'den karantina paylaşımları: Parmak hareketinden sonra ev pozu geldi!

Burak Özçivit ile Haziran 2017'de dünyaevine giren Fahriye Evcen, Nisan 2019'da ilk oğlu Karan'ı kucağına aldı. Anne olduktan sonra günlerini bebeğine ayıran ve setlerden uzak duran Evcen, şimdilerde de karantina nedeniyle evden çıkamıyor.

KARANTİNA POZU

Geçen günlerde bir parmak hareketiyle karantina akımına ayak uyduran Fahriye Evcen, şimdi de ev halini takipçilerinin beğenisine sundu. 'Mood' notuyla paylaştığı kareye 15 dakika olmadan 70 binden fazla beğeni geldi.