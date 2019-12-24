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  3. Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e: Canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim

Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e: Canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim

Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e: Canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 3.5 yıllık birlikteliğin ardından Haziran 2017'de nikah masasına oturmuşlardı.

Ünlü çift, nisan ayında da ilk oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Evcen ve Özçivit, her paylaşımla gündeme gelmeye devam ediyorlar.

'BENİ EN KIYMETLİ HİSSETTİRDİN HEP'

Son olarak Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in yeni yaşına özel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Eski fotoğraflarını kolajlayarak Instagram sayfından takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, paylaşımına "Kalbim.. Sevgini sevgime katıp beni en kıymetli hissettirdin hep.. Ben de canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim yeni yaşında.. Seni çok seviyorum.. İyi ki bizimsin her şeyim.." notunu düştü.

'BEBEKLERİM'

Burak Özçivit ise eşinin paylaşımına, "Ben de sizi çok seviyorum... Bebeklerim. İyi ki varsınız" yorumunu yaptı. Çiftin bu paylaşımı ve yorumları kısa sürede binlerce beğeni aldı.


'Canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim'
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