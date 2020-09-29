Fahriye Evcen verdiği kilolarla dikkat çekiyor! Son paylaşımına beğeni yağdı

Fahriye Evcen, hayranlarıyla daha çok sosyal medyada da paylaştığı fotoğraflarla gündeme geliyor. Oyuncunun paylaşımları kısa süre içerisinde büyük bir etkileşimle milyona varan beğeniler alıyor. Dün eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile trambolin’de bir poz veren oyuncu, mutlu aile tablosuyla 4 milyon 370 bine varan beğeni aldı.

Aynı paylaşımı Burak Özçivit de yaparken çiftin popülerliğini hala koruduğu dönemde paylaşımları da çok büyük beğeni ve yorum sayılarına ulaşmakta. Her ne kadar bir dizide oynamasa da Fahriye Evcen, kendisini hayranlarına da unutturmuyor.

2 saat içinde paylaşımının 495 bini geçmesi büyük dikkat çekti. Bu arada Evcen’in fotoğrafına eşi Burak Özçivit’in de güneş emojisi ile yorum yaptığı görülüyor. İşte Fahriye Evcen’in yorumsuz paylaştığı, yarım milyona yaklaşan beğeni alan o fotoğrafı: