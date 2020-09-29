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  • Fahriye Evcen verdiği kilolarla dikkat çekiyor! Son paylaşımına beğeni yağdı
29 Eylül 2020 Salı 08:16 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen verdiği kilolarla dikkat çekiyor! Son paylaşımına beğeni yağdı

Fahriye Evcen verdiği kilolarla dikkat çekiyor! Son paylaşımına beğeni yağdı

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra sosyal medyada daha az görünür olmuştu. Uzun süredir bir projede de yer almayan oyuncunun, eski formuna kavuştuktan sonra daha çok poz verdiği görünüyor. Instagram'da 11 milyon takipçisi olan Fahriye Evcen son paylaşımı ile kendine hayran bıraktı.

Fahriye Evcen, hayranlarıyla daha çok sosyal medyada da paylaştığı fotoğraflarla gündeme geliyor. Oyuncunun paylaşımları kısa süre içerisinde büyük bir etkileşimle milyona varan beğeniler alıyor. Dün eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile trambolin’de bir poz veren oyuncu, mutlu aile tablosuyla 4 milyon 370 bine varan beğeni aldı.

Aynı paylaşımı Burak Özçivit de yaparken çiftin popülerliğini hala koruduğu dönemde paylaşımları da çok büyük beğeni ve yorum sayılarına ulaşmakta. Her ne kadar bir dizide oynamasa da Fahriye Evcen, kendisini hayranlarına da unutturmuyor.

2 saat içinde paylaşımının 495 bini geçmesi büyük dikkat çekti. Bu arada Evcen’in fotoğrafına eşi Burak Özçivit’in de güneş emojisi ile yorum yaptığı görülüyor. İşte Fahriye Evcen’in yorumsuz paylaştığı, yarım milyona yaklaşan beğeni alan o fotoğrafı:

<p>Hande Erçel'le kamera karşısına geçen Kerem Bürsin son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. 

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