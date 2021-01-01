01 Ocak 2021 Cuma 17:38 | Son Güncelleme:
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten oğulları ile yeni yıl paylaşımı... Karan'ın yanağındaki detay dikkat çekti
Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve oğulları Karan yeni yıl için poz verdi. Güzel oyuncu Fahriye Evcen o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Evcen'in paylaşımı büyük ilgi görürken Karan'ın yanağındaki detay dikkatlerden kaçmadı.
Karan'a hamile kalmasının ardından setlere ara veren Fahriye Evcen, yılbaşından kalan güzel anılarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmaya başladı.
Çekirdek aile Fahriye Evcen, Burak Özçivit ve oğulları Karan'ın yılbaşı pozu sosyal medyada gündem olurken takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın yanağına kondurduğu öpücükten geriye kalan ruj izi gülümsetirken Özçivit ailesinin mutlu aile pozlarına beğeni yağdı.