Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten dev atak! Fahriye Evcen son bir yılda..

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in Instagram'daki takipçileri son bir yılda bir milyonluk artışla 8.577.672 oldu. Burak Özçivit'in takipçi sayısında da son 365 günde 1 milyon 526 binlik bir artış oldu.

Bu sezon Diriliş Osman'da yer alacak ünlü oyuncu Nusret ve Mesut Özil'in ardından en çok takipçisi olan Türkler listesinde 3.sırada yer alıyor. Özçivit'in an itibari ile Instagram'da 13.294.725 takipçisi var.



