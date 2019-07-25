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  3. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bebekleri Karan'a özel hazırlık!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bebekleri Karan'a özel hazırlık!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bebekleri Karan'a özel hazırlık!

Geçtiğimiz nisan ayında Karan bebeği kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Karan bebek için her şeyi düşünüyorlar. Şimdiden işini şansa bırakmayan Fahriye Evcen oğlu için özel hazırlıklara başladı bile. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Karan bebek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Karan bebek için projelerde yer almayacağını kendi elleri ile oğlunu büyüteceğini söyleyen Fahriye Evcen doğum sornası kilolarını vermek için evin bir odasını spor salonu haline getirmiş. Oğlunu bir an bile yalnız bırakmayan Evcen ve eşi Burak Özçivit Karan bebeğin geleceğini şansa bırakmıyorlar. Fahriye Evcen şimdiden gözü gibi baktığı oğlu için eğitimlere başladı.

33 yaşında anne olan güzel oyuncu, anne ve bebek sağlığından organik beslenmeye, spordan kişisel gelişime kadar pek çok alanda donanımlı olmak için uzmanlardan yardım alıyor.Doğum sonrası fazlalıklarından kurtulmak için pilatese başlayan oyuncu, sadece organik yiyecekler tüketip organik ürünler kullanıyor.

DOKTORLARI TAKİP EDİYOR

Oyuncu, Prof. Dr. Sinan Canan'ı da sosyal medyada takibe aldı.Evcen, Canan'ın beynin gizli sırları hakkında yazdığı makaleleri okuyup Uzman Psikolog Aslı Karasaç'ın psikolojiyle ilgili paylaştığı bilgilerle işini şansa bırakmıyor.Ünlü oyuncu, doğumunu da yaptıran Prof. Dr. Bülent Urman'ı da takibe alıp sık sık anne ve bebek sağlığıyla ilgili konularda doktoruna danışıyor.

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